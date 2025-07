WWE 2K25 annoncé sur Nintendo Switch 2 pour fin juillet

Après WWE 2K18 qui est encore aujourd'hui sur le podium des jeux les plus mal optimisés sur Nintendo Switch, 2K s'apprête à remonter sur le ring avec l'annonce de WWE 2K25 sur Nintendo Switch 2. Ayant obtenu la meilleure notre de la licence sur consoles Xbox, est-ce que l'optimisation pour la Nintendo Switch 2 sera au rendez-vous ? C'est ce que nous saurons le 23 juillet 2025 , date de sortie du titre sur la console de Nintendo. Si des versions boîtes sont bien programmées, il est à noter qu'elles ne contiendront qu'un code de téléchargement (pas de cartouche).

Aujourd'hui, 2K annonce le 23 juillet 2025 comme date de sortie officielle de la version Nintendo Switch™ 2 de WWE 2K25. Les précommandes sont disponibles dès aujourd'hui pour la version Nintendo Switch 2, qui prendra en charge l'ensemble des modes de jeu et des types de matchs de WWE 2K25, tout en offrant la possibilité de jouer aux modes hors ligne en déplacement, et aux modes en ligne avec une connexion internet.* L'Édition Bloodline présente Roman Reigns et les membres de la faction dominante Bloodline sur la couverture,l’Édition Deadman présente l'emblématique Undertaker, et l'Édition Standard, présente Roman Reigns et son ancien « Wise Man » Paul Heyman.

WE 2K25 comprend un éventail de nouvelles fonctionnalités, et des améliorations sur les favorites des fans, y compris :

2K Showcase : The Bloodline’s Dynasty : le tout nouveau 2K Showcase, animé par le « Wise Man » Paul Heyman, célèbre l'une des dynasties familiales de catch les plus emblématiques - The Bloodline, et les familles Anoa'i, Fatu et Maivia. Les joueurs sont invités à revivre, changer et créer l'histoire de la Bloodline à travers des moments historiques emblématiques. Revivez des victoires importantes comme celle de Yokozuna contre Hulk Hogan au King of the Ring 93, et celle de Rocky Maivia contre Hunter Hearst Helmsley à RAW en 97. Changez l'histoire et apportez plus de gloire à la Bloodline en vengeant des défaites importantes comme celle de Rikishi contre « Stone Cold » Steve Austin à No Mercy 2000, et le match fatidique pour le titre entre Roman Reigns et Seth Rollins au Royal Rumble 2022. Créez l'histoire avec des matchs fantaisistes, notamment entre les Wild Samoans et les Dudley Boyz. Wrestling Junkie, pour USA TODAY Sports parle de 2K Showcase : The Bloodline's Dynasty comme d’« un fantastique voyage dans le passé ». La bande-annonce est disponible ici ;



Un roster épique : WWE 2K25 propose une liste inégalée de Superstars actuelles de RAW, SmackDown et NXT, ainsi que des Légendes et des membres du Hall of Fame de la WWE. Le roster qu'IGN qualifie d'« absolument complet » comprend plus de 300 personnages jouables, dont Cody Rhodes, Liv Morgan, Rey Mysterio, Bret « Hit Man » Hart, Jacob Fatu, Rob Van Dam, Naomi, Ethan Page, Lita, LA Knight, Chyna, Batista, Tiffany Stratton, Becky Lynch, et bien d'autres encore. Consultez la liste complète du roster ici ;



: marque de fabrique de la franchise WWE 2K, la meilleure suite de création de sa catégorie, la plus détaillée et la plus robuste, reste l'un des moteurs de l'expression personnelle des joueurs qui conçoivent leurs propres Superstars personnalisées, leurs GM, leurs arbitres, leurs arènes, leurs entrées, leurs ensembles de mouvements, leurs championnats, leurs panneaux de foule, et bien plus encore ; Season Pass DLC : disponibles individuellement ou via le Season Pass, le Ringside Pass, l'Édition Bloodline et l'Édition Deadman, cinq packs de personnages DLC étoilés sont prévus, dont deux sont actuellement disponibles et trois autres devraient être lancés dans les mois à venir. Avec un grand nombre d'invités surprises, dont l'icône du basket-ball Shaquille O'Neal, les Superstars de la WWE préférées des fans comme Penta, The Motor City Machine Guns, Giulia, Stephanie Vaquer et Jordynne Grace, ainsi que les Légendes de la WWE, dont Mark Henry, les New Age Outlaws, Jesse Ventura, New Jack, Junkyard Dog et Tito Santana, la feuille de route DLC de WWE 2K25 offre quelque chose pour tout le monde.

Éditions WWE 2K25