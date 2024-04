WRATH: Aeon of Ruin - Un nouvel FPS bourrin disponible sur Nintendo Switch

Les amateurs de Quake et de Duke Nukem vont être aux anges, Fulqrum Publishing et 3D Realms nous proposent de découvrir le dernier jeu des développeurs KillPixel Games et Slipgate Ironworks : WRATH: Aeon of Ruin. Disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Vous êtes l'Étranger. À la dérive sur la Mer sans âge, vous vous retrouvez sur les rives d'un monde mourant. Une silhouette drapée de blanc, le Pâtre des Âmes insoumises, émerge des ténèbres dévorantes et vous charge d'une mission : traquer les derniers Gardiens de l'Ancien monde. Vous devrez voyager dans la vaste obscurité pour explorer des ruines antiques, découvrir des secrets oubliés et combattre les horreurs qui s'y tapissent. Grâce à un arsenal d'armes redoutables et à un éventail d'artefacts puissants, vous devrez traverser des cryptes anciennes, des ruines englouties, des temples corrompus et des forêts hurlantes pour terrasser vos ennemis. Mais ne sous-estimez surtout pas vos adversaires, car ils sont puissants et nombreux. Votre esprit doit être aussi affûté que votre lame si vous souhaitez survivre aux dangers qui vous attendent. WRATH, c'est un concentré de l'ADN des FPS qui ont marqué les années 90. Le monde de WRATH regorge de combats haletants, d'environnements variés et d'histoires captivantes. Chaque élément est savamment intégré pour créer une expérience authentique et envoûtante, aussi intemporelle que ses inspirations. Points forts : Voyagez au côté du Pâtre des Âmes insoumises à travers 3 hubs et 15 cartes.

Explorez un vaste monde plongé dans l'obscurité, façonné avec passion par des vétérans de Quake.

Terrassez 15 ennemis uniques qui se tapissent dans l'ombre, assoiffés de votre sang.

Éliminez les 3 Gardiens divins de l'Ancien Monde.

Prouvez votre domination à travers la danse agressive du combat grâce à 10 artefacts uniques.

Passez chaque niveau au peigne fin pour découvrir des secrets qui vous aideront à survivre.

Laissez-vous envoûter par la musique inoubliable signée Andrew Hulshult (Quake Champions, Dusk, Amid Evil et DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part One).

