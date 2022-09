WRATH: Aeon of Ruin - Un nouveau FPS Dark Fantasy horrifique se dévoile sur Nintendo Switch

Nouvel FPS dans un univers mêlant dark fantasy et horreur, le tout développé sur le moteur Quake Engine, WRATH: Aeon of Ruin vient de confirmer son arrivée sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant du printemps 2023 . En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

3D Realms, créateur de Duke Nukem 3D, Prey et Max Payne, présente son jeu de tir à la première personne hardcore avec le moteur légendaire Quake-1. Créé par les mains des nécromanciens de Quake, WRATH c’est du lourd. Vous ne survivrez pas...

Vous êtes un étranger. À la dérive sur la Mer sans âge, vous vous retrouvez sur les rives d'un monde mourant. Une silhouette enveloppée de blanc, le Berger des Âmes insoumises, émerge des ténèbres dévorantes et vous charge d’une mission : traquer les derniers Gardiens de l’Ancien monde. Vous devez voyager dans la vaste obscurité pour explorer des ruines antiques, découvrir des secrets oubliés et combattre les horreurs qui s'y tapissent.







Grâce à la technologie légendaire Quake 1, l’ADN des jeux de tir vénérés des années 90 coule dans les veines de WRATH. Ce jeu reprend les éléments intemporels de titres classiques, comme DOOM, QUAKE, DUKE NUKEM 3D, BLOOD, UNREAL et HEXEN, et les transporte au 21e siècle.







Équipé d'un arsenal de armes d'une force exceptionnelle et d'un inventaire de artefacts puissants, vous devrez traverser des cryptes anciennes, des ruines englouties, des temples corrompus et des forêts hurlantes pour terrasser vos ennemis. Mais ne sous-estimez surtout pas vos adversaires car ils sont puissants et nombreux. Votre esprit doit être aussi affûté que votre lame si vous souhaitez survivre aux dangers qui vous attendent.