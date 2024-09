Worms Armageddon Anniversary Edition - La guerre des vers sortira en version physique en décembre

Les vers les plus déjantés de l'univers sont de retour sur Nintendo Switch avec Worms Armageddon Anniversary Edition. Et pour le coup ils ne comptent pas faire les choses à moitié puisque astragon Entertainment, Team17 Digital, Digital Eclipse et le distributeur Maximum Entertainment France ont annoncé un partenariat pour la sortie du jeu qui célébrera les 25 ans de sa sortie initiale. Au menu : une magnifique édition collector que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Pour rappel, Worms Armageddon Anniversary Edition est attendu dans le courant du mois de décembre sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Contient :

le jeu Worms Armageddon Anniversary Edition

une pièce de collection double face de l'édition anniversaire

des stickers Worms

un livret explicatif des armes et des outils

un poster double face

et trois pins exclusifs

À propos de Worms Armageddon Anniversary Edition :

Il y a maintenant 25 ans, les valeureux invertébrés envahissaient pour la première fois nos écrans. À cette occasion, nous sommes fiers de vous annoncer la sortie de Worms™ Armageddon Anniversary Edition.

Replongez-vous en 1999 avec cette édition fidèle de Worms™ Armageddon. Retrouvez toute cette folie et ce fun que vous avez tant aimé !

Parcourez les nouvelles options d'affichage pour adapter le jeu au matériel récent. Retrouvez un documentaire interactif sur Worms Armageddon accompagné d'un musée retraçant l'histoire de la série. Comprend également une version du jeu entièrement jouable sur la console portable rétro la plus célèbre au monde !

Caractéristiques principales :