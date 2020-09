Worm Jazz ondulera sur Nintendo Switch le 21 septembre prochain

Curieux mélange de Snake et de Bomberman, Worm Jazz est un jeu de réflexion vous demandant de guider un ver dans des niveaux cloisonnés afin de récupérer une récompense disséminée dans chaque niveau. Pour se faire, il faudra compter sur deux pouvoirs spécifiques, l'explosion, et la division. Attendu pour le 21 septembre 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de présentation.

Worm Jazz est un jeu de puzzle unique et frétillant qui combine la mécanique du corps allongé de Snake avec la démolition par explosion de Bomberman. Vous prenez le contrôle de Mr. Mark, un ver de terre qui a un goût de jazz doux et de coiffure pimpante. Dessinez votre chemin à travers les nombreux labyrinthes complexes et hallucinants remplis de mines, de trous de vers et de powerups ! Réduisez votre taille lorsque vous vous faites sauter et agrandissez votre corps lorsque vous mangez de la bouffe. Êtes-vous capable d'engloutir toute la nourriture de chaque étage pour atteindre la pomme d'or tant convoitée ?

Worm Jazz s'adresse à tous les types de joueurs : des amateurs de puzzles qui prendront plaisir à dénicher le chemin à travers les niveaux labyrinthiques, jusqu'aux adeptes de l'achèvement qui tenteront d'engloutir toute la nourriture de chaque étape ; tandis que les joueurs occasionnels apprécieront le défi de progresser à travers les 50 étapes et plus. La structure du monde ouvert permet aux joueurs de déterminer les tâches à accomplir en priorité, des trous de ver et des rochers apparaissant au fur et à mesure que de nouveaux environnements sont disponibles. Sans chronomètre, Worm Jazz peut être joué à votre propre rythme et chaque mouvement peut être annulé. Cette atmosphère décontractée est complétée par une bande-son de qualité composée par le maestro du jazz Oliver Getz, qui a minutieusement assemblé des boucles d'airs calmes et entraînants pour se détendre. Worm Jazz peut parfois déconcerter les adversaires, c'est pourquoi cette bande-son lisse offre l'ambiance de fraîcheur nécessaire pour maîtriser le labyrinthe.