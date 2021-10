World War II Underground - La Résistance cherche des partisans sur Nintendo Switch

Projet porté par Demolish Games et Glob Games Studio, World War II : Underground vous propose de vous plonger dans la peau de membres de la Résistance lors de l'occupation de l'Europe durant la Seconde Guerre Mondiale par les Nazi. Annoncé pour une sortie sur Nintendo Switch sans dates précise , nous vous laissons tout de même découvrir le trailer du jeu. A noter que compte tenu du type de jeu, et du fait que c'est Nintendo Allemagne qui s'occupe de l'autorisation de publication ou non des jeux, sa publication sur l'eShop Européen risque d'être difficile.

World War II : Underground est un jeu d'action furtif à la première personne axé sur l'expérience solo. Le jeu se déroule dans les réalités de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'une grande partie de l'Europe s'est retrouvée sous l'occupation impitoyable et barbare du Troisième Reich allemand dirigé par les nazis.

Le joueur jouera le rôle d'un partisan, membre du mouvement de résistance clandestin, qui effectue des missions visant l'occupant. Les créateurs promettent que le gameplay varié rendra compte de manière exhaustive des spécificités des opérations de partisans menées contre les nazis en 1939-1945. Le joueur s'occupera également des préparatifs détaillés et de la planification des missions, qui peuvent être accomplies en utilisant diverses méthodes.

Les missions préparées par les développeurs comprendront, par exemple, le vol de documents secrets, l'explosion de ponts, la destruction d'infrastructures critiques, le sabotage d'usines d'armement et l'élimination de cibles spécifiques. Caractéristiques : un jeu d'action furtif ;

les réalités de l'occupation et de la Seconde Guerre mondiale ;

des missions inspirées d'événements réels ;

des tâches et des lieux variés ;

de nombreuses façons d'accomplir les missions.