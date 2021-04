World Splitter débarque avec sa bande-annonce de lancement

Nouvelle sortie toute fraîche sur Nintendo Switch, World Splitter est un mix entre jeu de plateforme et jeu de puzzle. Au prix de 19,99 euros et au poids de 349,00 MB, le jeu est disponible dès à présent sur l'eShop. Le jeu se base autour d'une mécanique de gameplay particulier, la présence de deux mondes parallèles dans chaque tableau, vous pourrez manier à loisir la frontière entre ces deux mondes pour résoudre les puzzles du jeu. Ce qui semble confus ici est plus clair dans la bande-annonce de lancement du jeu disponible ci-dessous, si ce jeu vous intrigue vous devriez la visionner.

Vous voyagerez dans des mondes merveilleux et fantastiques, magnifiquement animés et remplis de défis délicats. Le jeu présente une mécanique de jeu unique : Une combinaison d'éléments de saut et des course et d'énigmes de pensée logique. Chaque niveau se compose de deux mondes parallèles séparés par la "faille dimensionnelle". Le personnage peut se déplacer librement dans la faille et n'interagit qu'avec les parties visibles des deux mondes. Vous devez maîtriser la faille et faire en sorte qu'elle vous ouvre la voie à travers les mondes!