World of Horror - Un jeu horrifique 1-bit attendu sur Nintendo Switch en version physique

Si vous êtes en manque d'expérience horrifique rétro, World of Horror imaginé par Ysbryd Games devrait potentiellement vous intéresser. Inspiré par les travaux de Junji Ito et H.P. Lovecraft, le titre sera disponible d'ici la fin de l'année 2023 sur Nintendo Switch, et aura même le droit à une version physique distribuée en France grâce à un partenariat entre Fangamer, Ysbryd Games et Just For Games. Cette édition physique contiendra un livret d'instructions ainsi qu'un set de cartes d'art.

Les anciens dieux se réveillent et se frayent un chemin dans un monde qui sombre dans la folie. Dans les hôpitaux, les salles de classe abandonnées, les appartements tranquilles et les forêts sombres, des apparitions étranges et des phénomènes inexplicables mettent à l'épreuve la santé mentale des habitants de Shiokawa, au Japon. S'agit-il d'un châtiment chaotique ou des machinations d'êtres dépassant notre entendement ? Ceci est WORLD OF HORROR : la fin du monde est proche, et la seule solution est d'affronter la terreur qui règne sur l'apocalypse. Ici, vous rencontrerez l'horreur cosmique de Shiokawa avec des choix impitoyables et des combats désespérés. Invoquez de sombres rituels, découvrez des indices troublants et résolvez des énigmes à travers plusieurs mystères aléatoires. Chaque affaire déroutante se transforme en une série de rencontres aléatoires avec des personnages cauchemardesques inspirés par les œuvres des légendes de l'horreur Junji Ito et H.P. Lovecraft. Commencez votre enquête en choisissant parmi 5 personnages uniques, et bien d'autres à débloquer. L'obscurité qui entoure Shiokawa cache plus de 20 mystères différents à rencontrer à chaque passage, chaque mystère offrant plusieurs fins possibles. Accompagné d'une bande-son chiptune envoûtante et d'un style artistique 1-bit austère dessiné à 100 % sous MS Paint, WORLD OF HORROR offre un sentiment d'effroi dévorant.