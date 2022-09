World Championship Boxing Manager 2 toujours en développement pour 2023 sur Nintendo Switch

Bien décidé à ramener sur le devant de la scène la licence de management axée sur le monde de la boxe, Ziggurat Interactive revient donner des nouvelles concernant la sortie de World Championship Boxing Manager 2. Assez calme depuis son annonce en début d'année, le studio vient de confirmer ce jour que la sortie des versions consoles est toujours prévues pour 2023 , et qu'un premier aperçu du titre serait fait à l'occasion de la PAX WEST 2022 qui se tiendra du 2 au 5 septembre .

World Championship Boxing Manager 2 présente des graphismes rétro-tastique de style 32 bits et modernise la série en ajoutant un éclairage dynamique, une interface mise à jour et plus de combats que vous ne pouvez en faire ! Perfectionnez vos boxeurs jusqu'à la limite dans le mode carrière, ou passez au mode histoire pour suivre le parcours de boxeurs réels sur leur chemin du bas vers le haut. Quel que soit votre choix, World Championship Boxing Manager 2 vous fera monter sur le ring cette année.

Les caractéristiques de World Championship Boxing Manager 2 incluent :