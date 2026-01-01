Woodo annoncé sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 pour cet été

A l'occasion du dernier Indie World, les développeurs de Tiny Monks Tales ont présenté leur jeu cosy Woodo à destination des consoles Nintendo Switch en plus des versions concurrentes déjà annoncées. Attendu dans le courant de l'été 2026 , nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

La nouvelle vidéo montre les membres de l'équipe Woodo présentant aux spectateurs de nouveaux moments de gameplay. Outre des interactions chaleureuses et conviviales, les nouvelles images soulignent la façon dont la conception tactile et pratique des énigmes de Woodo continue d'évoluer au fur et à mesure du développement.

En plus de confirmer ses débuts sur console portable, la présentation a également révélé que la version Nintendo Switch 2 de Woodo prendra en charge les commandes à la souris, offrant aux joueurs un moyen supplémentaire et intuitif d'interagir avec les objets et les mécanismes délicats du jeu.

Avec son univers boisé caractéristique, son rythme calme et l'accent mis sur les petites interactions significatives, Woodo continue de façonner une expérience personnelle, douce et ludique. L'annonce de la date de sortie marque une étape importante alors que le jeu se prépare à débarquer sur consoles à l'été 2026.