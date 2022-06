Wonder Boy Collection - La compilation événement est disponible sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de la licence Wonder Boy, la collection anniversaire comprenant 4 jeux de la licence culte de Westone Bit Entertainment et répondant au nom de Wonder Boy Collection est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 29,99€ ainsi qu'en version physique dans les boutiques. Cette compilation comprend les épisodes suivants :

Pour en apprendre davantage sur cette compilation, nous vous laissons découvrir son descriptif ainsi que son trailer dédié ci-dessous.

Une collection triée sur le volet des meilleures aventures de la série Wonder Boy - incluant quatre chefs d'œuvre SEGA tout droit venu de l'âge d'or des jeux de plateforme. Ce quatuor de jeux cultes saura séduire chaque joueur grâce à la fusion entre un jeu de plateforme classique et un gameplay action-RPG.

Si tu es déjà fan de la franchise ou avide de découvrir un jeu légendaire, la Wonder Boy Collection sera le combo Wonder Boy parfait !

En rassemblant quatre des meilleurs jeux Wonder Boy - de la version arcade originale de 1986 au Monster World IV de 1994 - cette collection indispensable te permet de faire un saut dans le passé pour découvrir l'une des séries les plus cultes de l'univers des jeux vidéo.

Dans les années 1980 et 1990, les jeux Wonder Boy ont connu un succès phénoménal grâce à leur incroyable harmonie entre un jeu de plateforme dynamique et des éléments d'action-RPG. Cependant, à la différence d'autres titans du genre, la sortie de jeux Wonder Boy s'est faite très discrète en Occident sur le matériel de gaming moderne. Jusqu'à maintenant !

Les jeux Wonder Boy sont conçus pour être simples à maîtriser pour les joueurs de tout niveau - mais contiennent suffisamment d'intensité et de challenge pour garder le plus doué des gamers aux manettes. Cette modernisation de la série permet notamment de revenir en arrière dans le jeu à tout moment.

Si tu veux essayer cette série iconique pour la première fois, retrouver une seconde jeunesse en jouant à Wonder Boy, ou ajouter un jeu de plateforme rafraîchissant à ta collection, la Wonder Boy Collection sera le combo idéal !

• Inclut Wonder Boy, Wonder Boy in Monster Land, Wonder Boy in Monster World et Monster World IV

• Conçu pour les consoles modernes, avec des fonctions étendues comme le filtre, shader, une option de retour en arrière et une galerie photo !

• Un mélange fantastique entre plateforme et action-RPG

• Un air de nostalgie grâce au pixel art vibrant et à l'irrésistible bande audio chiptune

• Simple et intuitif pour les nouveaux joueurs - avec suffisamment d'intensité et de challenge pour captiver les gamers les plus avertis