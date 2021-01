Wonder Boy - Asha in Monster World se dévoile dans un nouveau trailer avec une fenêtre de sortie

Version entièrement remasterisée de Wonder Boy IV à destination de la Nintendo Switch et de la PS4, Wonder Boy - Asha in Monster World vient de s'offrir ce jour un tout nouveau trailer publié par ININ Games et STUDIOARTDINK. Bien que proposant une histoire fidèle à l'opus original de 1994, cette nouvelle version proposera de tout nouveaux graphismes colorés ainsi qu'un doublage vocal réalisé par Ai Fairouz, une première pour la série.

Attendu pour le 2ème trimestre 2021, Wonder Boy - Asha in Monster World sera proposé en version physique au prix de 39,99€ avec l'opus original Wonder Boy IV inclus. Strictly Limited Games proposera également 3 versions extrêmement limitées :