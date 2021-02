Wonder Boy - Asha in Monster World dévoile un nouveau trailer

Nouvel épisode de la franchise Wonder Boy (qui est en fait une version remasterisée de l'épisode IV), Wonder Boy - Asha in Monster World s'apprête à faire son grand retour sur Nintendo Switch. Toujours attendu dans le courant du deuxième trimestre de l'année 2021 , ININ Games et STUDIOARTDINK sont revenus vers nous avec un tout nouveau trailer que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Pour rappel, un partenariat a également été passé avec Strictly Limited Games pour proposer aux joueurs 3 versions boîte extrêmement limitées :