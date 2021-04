Wonder Boy : Asha in Monster World nous en met plein les yeux avec un nouveau trailer

ININ Games et STUDIOARTDINK mettent le paquet pour la promotion du prochain titre de la licence Wonder Boy, à savoir Wonder Boy : Asha in Monster World. Remaster du 4ème opus de la licence, nous pouvons découvrir ce jour de toutes nouvelles images dans la vidéo qui se trouve ci-dessous.

Pour rappel, un partenariat a également été passé avec Strictly Limited Games pour proposer aux joueurs 3 versions boîte extrêmement limitées :