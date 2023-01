Wonder Boy Anniversary Collection - 21 versions des 6 jeux cultes de la licence à découvrir dès maintenant sur Nintendo Switch

La licence Wonder Boy peut se targuer d'être encore sur le marché du jeu vidéo plus de 36 ans après la sortie de son premier opus. Après avoir eu droit à divers remakes colorés ces derniers mois ( Wonder Boy Returns, Wonder Boy: The Dragon's Trap, Wonder Boy: Asha in Monster World), l'heure est venue pour la licence de s'offrir une grosse compilation. Après Wonder Boy Collection sorti l'année dernière et recompilant les 4 premier jeux de la licence, ININ Games frappe encore plus fort avec la sortie ce 26 janvier de Wonder Boy Anniversary Collection, comprenant 21 versions des 6 jeux les plus cultes de la franchise. Disponible dès à présent au prix de 49,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, la compilation a également eu le droit à une version physique sur la boutique de Strictly Limited Games.

Avec 21 versions des six jeux Wonder Boy les plus cultes, cette compilation incroyable permet de jouer à cette franchise SEGA inoubliable sur les consoles d'aujourd'hui. Avec des ports équipant les plus grands jeux de plateforme des années 1980 et 1990, la Wonder Boy Anniversary Collection comporte suffisamment de gameplay classique pour garder les plus expérimentés des retro gamers occupés durant des moisEn rassemblant 21 versions de six des meilleurs jeux de la franchise iconique SEGA, cette collection globale offre le recueil le plus ambitieux de jeux Wonder Boy jamais publié.

Au travers des années 1980 et 1990, la franchise Wonder Boy a généré un engouement sans pareil grâce à son mélange unique de plateforme dynamique, d'éléments d'action-RPG, et même de gameplay shoot'em up. Tu peux maintenant profiter d'un éventail de jeux Wonder Boy, dont l'héritage a marqué le monde du gaming, de la version arcade originale de 1986 à la version Monster World IV de 1994.

La Wonder Boy Anniversary Collection met la série à la page avec des ports adaptés aux consoles d'aujourd'hui, et lui confère de nouvelles propriétés comme la possibilité de revenir en arrière dans le jeu à tout moment.

Que tu sois un amoureux du rétro, avide à l'idée de découvrir ce monument du gaming, un fan de l'univers Wonder Boy désireux de jouer sur une console moderne ou que tu recherches tout simplement à passer un moment nostalgique autour du gameplay, la Wonder Boy Anniversary Collection fait partie de tes nouveaux indispensables.

Wonder Boy (6 versions)

Wonder Boy in Monster Land (4 versions)

Wonder Boy III: Monster Lair (2 versions)

Wonder Boy III: The Dragon‘s Trap (4 versions)

Wonder Boy in Monster World (3 versions)

Monster World IV (2 versions)

