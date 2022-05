WOLFSTRIDE - Le RPG à la sauce mécha de OTA IMON Studios annoncé sur Nintendo Switch

Disponible depuis décembre dernier sur Steam, WOLFSTRIDE s'apprête à s'offrir une sortir sur l'eShop sur la Nintendo Switch. Attendu pour le 10 mai sur l'eShop européen de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous.

À PROPOS DE CE JEU

Wolfstride est un RPG racontant l'histoire de trois anciens criminels à un point critique de leur vie. Ayant hérité d'un vieux mécha baptisé Cowboy, ils se réunissent pour participer au championnat le plus prestigieux du monde : l'Ultimate Golden God.

Chaque membre de l'équipe apporte sa propre expertise pour se préparer au mieux à affronter les plus redoutables adversaires. Entre Duque le mécano, Knife Leopard le pilote et Dominic Shade l'homme à tout faire, le groupe est paré à toutes les éventualités...

Jusqu'à ce que leur simple objectif de faire de l'argent cède la place à une profonde et intense réflexion sur leurs vies, leurs choix passés et leur inévitable destin.

Le hangar est le domaine de Duque. Mais réparer le Cowboy entre deux combats n'est qu'un début. Changez ses modules, installez des améliorations et ajoutez de nouvelles armes pour le rendre plus fort et mettre au point la configuration idéale pour chaque nouvel adversaire.

Incarnez Dominic Shade, un ancien yakuza en exil, et explorez tous les recoins de Rain City. Une demi-douzaine d'établissements vous permettront de découvrir une pléthore de personnages, tous prêts à vous offrir leur soutien, du travail ou une bonne insulte.

Entrez dans l'arène pour affronter des robots géants en duel. Le système de combat au tour par tour récompense l'anticipation et la stratégie. Placez-vous dans une position avantageuse pour attaquer et déstabiliser l'ennemi. Attaquez pour épuiser votre adversaire et passez à la défensive quand ça commence à chauffer.

DESCRIPTION DU CONTENU POUR ADULTES

Voici la description de l'équipe de développement à propos du contenu du produit :

Ce jeu peut inclure du contenu qui n'est pas approprié pour tous les âges ou pour la consultation au travail : Violence fréquente ou gore, Contenu générique destiné aux adultes