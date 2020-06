Wolfstride - Un ex-Yakuza et des Mecha pour un RPG atypique

Développé par OTA IMON et édité par Raw Fury, Wolfstride a fait une apparition remarquée lors du Guerrilla Collective qui s'est tenu ce week-end. Attendu pour 2021 sans plus de précisions concernant la date ou encore les plateformes concernées, nous vous laissons ci-dessous le trailer de ce RPG à l'esthétique atypique.

Rejoignez l'ex-Yakuza Dominique Shade et ses compatriotes dans leur quête pour dominer l'Ultimate Mech Tournament, un événement électrisant qui fait ressortir les pilotes les plus fous et les Mechs les plus cool de ce côté de Rain City. Affrontez vos adversaires dans des combats classiques au tour par tour, réparez et améliorez votre Mech grâce à des petits travaux effectués par de mystérieux locaux, et combattez pour vous frayer un chemin jusqu'au sommet.