Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition ouvre ses précommandes sur Nintendo Switch 2

Aujourd'hui, KOEI TECMO Europe et le studio de développement Team NINJA ont annoncé que Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition, leur action-RPG dark fantasy inspiré des Trois Royaumes, est disponible en précommande sur Nintendo Switch 2, en amont de sa sortie le 3 septembre 2026 . Nous vous laissons toutes les informations concernant les bonus de précommande ci-dessous.

Les fans peuvent se préparer à plonger dans une version dark fantasy de la dynastie des Han postérieurs grâce à l'édition la plus complète de « Wo Long: Fallen Dynasty », ainsi qu'à sa version « Complete Edition » plus étendue. Ce titre comprend le jeu de base et les trois DLC principaux (« Bataille de Zhongyuan », « Conquérant de Jiangdong » et « Soulèvement à Jingxiang »), mais aussi du nouveau contenu de fin de jeu avec « L'Aventure de mille miles ». Les joueurs peuvent découvrir ces scénarios supplémentaires avec les personnages des armées de Cao Cao, Sun Ce et Liu Bei, ainsi que de nouveaux types d'armes (le ceste, l'épée longue et le fouet).



L'expérience de jeu pleine d'action est encore plus approfondie grâce aux nouvelles difficultés, aux niveaux inédits, aux nouvelles bêtes divines et à encore plus de niveaux de difficulté exigeants, sans oublier des fonctions plus étendues. Les fans auront également accès à toute une gamme de DLC de collaboration, avec des équipements et des niveaux issus de Nioh 2, NARAKA: BLADEPOINT et Lies of P.



De plus, les trois objets en jeu inclus avec la sortie initiale de Wo Long: Fallen Dynasty (« Armure Baihu », « Armure Zhuque » et « Armure Qinglong ») seront inclus dans la version Nintendo Switch™ 2 de l'Édition Complète, ainsi que les Mémoires du Grand Historien, un objet qui indique la position des Drapeaux de repère sur la mini-carte.



À l'occasion de la sortie imminente de Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition sur Nintendo Switch™ 2, un ensemble d'équipement exclusif (« Armure de Xuanwu ») sera offert à tous les détenteurs de la version Nintendo Switch™ 2 du jeu*, en guise de bonus commémoratif.



De plus, les fans peuvent attendre avec impatience Wo Long 2: Wings of Ember, dont la sortie est prévue début 2027. Cette suite de Wo Long: Fallen Dynasty peaufinera et améliorera encore plus le système de combat effréné et tactique du premier opus avec l'ajout de techniques défensives issues d'arts martiaux chinois, comme la déviation des attaques ennemies. Le système de moral fera également son retour, offrant aux joueurs la possibilité de conquérir le champ de bataille.



Les précommandes pour Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition, dont la sortie est prévue le 3 septembre 2026 sur Nintendo Switch™ 2, sont désormais ouvertes.



Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition est déjà disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, XBOX Series X|S, XBOX One, XBOX sur PC, Steam®. Le jeu propose des voix en japonais et en anglais, avec des textes en anglais, français, allemand, italien et espagnol.



Wo Long 2: Wings of Ember est en cours de développement et sa sortie est prévue début 2027 sur XBOX Series X|S, PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, XBOX sur PC et Steam®. Il sera également disponible via le XBOX Game Pass à sa sortie. Le jeu proposera des voix en japonais et en anglais, avec des textes en français, anglais, italien, allemand et espagnol.

*L'armure de Xuanwu sera disponible en durée limitée du mercredi 2 septembre 2026 (12:00UTC) au mercredi 30 septembre 2026 (14:59 UTC).

L'ensemble d'équipement « Armure de Xuanwu » sera disponible dans la section Livraisons du menu Drapeau de combat après application de la dernière mise à jour sortie avec la version Nintendo Switch™ 2 de l'Édition Complète.