WiZmans World Re;Try - Le Remaster du J-RPG DS de Jaleco reviendra en février 2026 sur Nintendo Switch

Licence culte du J-RPG, WiZmans World reviendra début 2026 avec un remaster HD sobrement intitulé WiZmans World Re;Try. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, cette annonce a été faite par Clear River Games, en partenariat avec City Connection. Une occasion idéale de (re)découvrir ce titre initialement sorti en 2010 sur Nintendo DS. WiZmans World Re;Try est attendu pour le 19 février 2026 .

Les aventuriers audacieux commenceront leur périple dans la peau du jeune sorcier Claus, qui a atteint l'âge requis pour se lancer dans l'exploration des donjons. La ville de Wizarest est coupée du monde extérieur depuis plus d'un siècle. Ses habitants vivent dans l'isolement, privés de leurs souvenirs et entourés de donjons labyrinthiques grouillant de monstres. Claus découvre que sa mentor et mère adoptive, la prodigieuse mage et alchimiste Giselle, a disparu depuis qu'elle s'est aventurée dans les donjons le mois dernier. Il jure alors de percer le mystère qui entoure sa disparition.

Les citoyens tentent depuis des années de s'orienter dans les donjons, mais en vain, et un siècle plus tard, aucune sortie n'a été trouvée. C'est à vous et aux trois êtres magiques artificiels que vous a laissés votre mentor, Giselle, d'explorer les donjons périlleux, de découvrir les secrets qui se cachent derrière la perte de mémoire de la ville et la vôtre, et d'affronter la force responsable de la décadence du monde. Vos sympathiques compagnons homoncules sont capables d'absorber les âmes des monstres vaincus et d'évoluer grâce à la « fusion d'anima », ce qui vous permet de personnaliser vos compagnons en modifiant leurs statistiques, leurs capacités et leur apparence. Chaque décision que vous prendrez au cours de votre aventure aura une incidence sur votre relation avec vos compagnons, influencera le scénario et affectera le destin du monde, alors choisissez vos actions avec sagesse !

Caractéristiques de WiZmans World Re;Try :