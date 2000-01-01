WiZmans World Re;Try est disponible sur Nintendo Switch

Le classique du JRPG WiZmans World Re;Try vient de s'offrir une sortie sur Nintendo Switch et supports concurrents, avec des graphismes HD, une nouvelle OST et son gameplay tactique. Nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous.

ENTREZ DANS LE DONJON

La ville de Wizarest a été coupée du monde extérieur. Ceux qui se sont réveillés ont oublié qui ils sont, qui sont leurs voisins, et vivent sans aucun souvenir de leur passé. Tout ce qu’ils savent, ce sont les dangers des donjons qui entourent la ville, les monstres qui les habitent, et la magie nécessaire pour les contrer. Les citoyens tentent de naviguer dans les donjons depuis des années, sans succès. Même après 100 ans, aucune sortie n’a été trouvée. Aujourd’hui, un nouveau sorcier s’aventure dans les donjons pour défier les monstres…

LE SYSTÈME DE COMBAT

Bienvenue dans WiZmans World Re;Try ! Une aventure RPG palpitante avec une histoire fantastique qui évolue selon vos choix, et un système de combat à la fois profond et accessible. Utilisez pleinement la timeline en haut de l’écran pour élaborer votre stratégie : analysez les PV des ennemis, l’ordre des attaques, l’état de chacun, et visez la méthode la plus efficace pour gagner.

L’eau est plus forte que le feu, le feu est plus fort que le vent, le vent est plus fort que la terre, et la terre est plus forte que l’eau. Gardez cela en tête et utilisez les meilleures attaques pour contrer l’ennemi. N’oubliez pas de enchaîner les attaques pour vaincre rapidement !

RENCONTREZ LES HOMONCULES

À première vue, les homoncules de WiZmans World Re;Try ressemblent à des fées. Ils ont le pouvoir d’apaiser les âmes des monstres vaincus et peuvent fusionner avec eux grâce à la Fusion Anima. Grâce à cette fusion, ils peuvent hériter des statistiques, effets de statut, compétences et apparence des monstres vaincus. Adoptez des capacités plus puissantes, héritez de compétences, et créez votre propre gardien redoutable. Avec les homoncules à vos côtés, vous n’êtes jamais vraiment seul !

UN CLASSIQUE DE 2009

Jaleco, connu pour ses jeux jusqu’en 2000, a lancé ce classique RPG sur consoles portables en 2009. Le jeu propose des graphismes pixel art soignés et une difficulté simple mais exigeante, saluée par les fans de RPG. Dans cette version remasterisée, les graphismes ont été améliorés, les musiques réarrangées, de nouvelles pistes ajoutées (toutes refaites par soLi), et l’interface ainsi que la jouabilité optimisées. C’est la version ultime de WiZmans World, avec tout le charme de l’original.