Wizardry s'offre un retour en 3D sur Nintendo Switch

Série de jeux de rôle démarrée dans les année 80, Wizardry est de retour en 2024 après un accès anticipé démarré en 2023 sur Steam. Développé par Digital Eclipse, Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord est un remake 3D du tout premier jeu de la série. Le titre sera disponible à partir du 23 mai sur Nintendo Switch et supports concurrents.

UNE LÉGENDE RENAÎT Le remake de Wizardry : Proving Grounds of the Mad Overlord de Digital Eclipse est construit directement sur le code du jeu original de l'Apple II, préservant l'attrait du classique tout en incorporant des graphismes modernes et en améliorant la gestion du groupe, la navigation, le lancer de sorts et le combat. Bien que le remake ait une apparence, un son et une sensation totalement nouveaux, le jeu original de l'Apple II se trouve sous le capot - vous pouvez même voir l'interface originale pendant que vous jouez. Créez votre propre groupe d'aventuriers et partez dans le labyrinthe à la demande du seigneur fou Trebor, à la recherche de l'amulette volée par le sorcier maléfique Werdna. Affrontez des monstres redoutables, évitez les pièges cachés et trouvez votre chemin à travers le donjon pour l'ultime confrontation avec Werdna lui-même.