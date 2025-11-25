Wizard of Legend 2 sortira fin novembre sur Nintendo Switch

Après un premier opus paru sur l'eShop en 2018, Wizard of Legend est de retour avec sa suite sobrement intitulée Wizard of Legend 2. Disponible à partir du 25 novembre 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Dans Wizard of Legend 2, les joueurs relèvent à nouveau les défis des Épreuves : ils doivent maîtriser 77 arcanes, dont 12 arcanes du chaos, afin de créer des combinaisons de sorts personnalisées et d'expérimenter des centaines de combos possibles. Chaque partie met les joueurs au défi de s'adapter à de nouvelles formations ennemies, à des interactions élémentaires et à des combats de boss dynamiques conçus pour tester à la fois leurs réflexes et leur stratégie.

Que ce soit en solo, en équipe dans le mode coopératif local ou en ligne avec jusqu'à quatre joueurs, la version Switch offre la même action réactive et axée sur les combos qui caractérise la série, désormais entièrement portable.