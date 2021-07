Within the Blade - Les ninjas ont toujours la cote sur Nintendo Switch

Nouvelle annonce signée Ratalakia Games et Ametist Studio à destination de la Nintendo Switch : Within the Blade sera disponible dans le courant du mois de juillet sur l'eShop de la console. Afin d'en découvrir un peu plus sur ce jeu mêlant action et plateformes, nous vous laissons son descriptif officiel ci-dessous accompagné d'un premier trailer. Within the Blade sortira officiellement le 16 juillet .

A l'assaut !

WTB possède de nombreuses caractéristiques distinctives et uniques avec sa présentation simpliste offrant des animations détaillées en pixel art, des ninjas à foison se battant jusqu'à la mort, l'artisanat d'armes et bien plus encore pour présenter un défi permanent qui plaira et séduira même les meilleurs joueurs. Il est important de noter que des éléments tels que la génération aléatoire de niveaux, l'artisanat, les arbres de compétences font tous partie d'un grand mélange d'idées et d'une mise en œuvre intéressante.

Le contexte

Un Daime japonais nommé Mamoru Imai invoque des démons pour rejoindre son armée, mais les ténèbres s'emparent de son corps et les démons font des ravages dans le pays. Le joueur commence dans le village "Black Lotus" et sensei l'envoie sur la mission suivante. Après chaque mission, le joueur retourne au village (emplacement du Hub) et ici le joueur peut faire une pause, faire de l'artisanat, du commerce, de la gestion d'inventaire, Sensei peut apprendre de nouvelles compétences et obtenir une nouvelle tâche.

Combat de boss !

Pour mener à bien ce défi riche en événements et en rebondissements, le joueur devra traverser 5 actes de jeu, chaque acte comprenant 5 niveaux, ainsi que des boss redoutables et conflictuels, dans le but de terminer les 25 niveaux et de vaincre tous les boss ! En plus de l'objectif principal du joueur, qui est de survivre, de se battre et de progresser, chaque niveau comporte des tâches supplémentaires. En les accomplissant, le joueur reçoit de l'expérience et de l'argent supplémentaires.