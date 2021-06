WitchSpring3 Re:Fine s'offre un nouveau trailer et confirme sa sortie en version physique en Occident

Dernier titre en date de Kiwiwalks et Ikina Games et édité par ININ Games, WitchSpring 3 [Re:Fine] The Story of Eirudy s'est offert un trailer il y a quelques jours rappelant sa sortie prochaine sur Nintendo Switch. Attendu pour le 13 août 2021 , les versions physiques promises pour l'Occident commencent en effet à apparaître dans les boutiques en ligne. Une occasion idéale pour découvrir ce nouvel opus de cette saga méconnue par chez nous.

Des batailles uniques et variées et une aventure fascinante

L'aventure enchanteresse d'Eirudy offre un scénario passionnant et captivant, que les joueurs ne voudront pas lâcher. Le système de combat au tour par tour et les personnages individuels qui se développent au fil du temps font du jeu une très belle aventure.

Avec des acteurs japonais et un texte entièrement localisé en anglais, le jeu est un titre autonome dans l'univers de Witch Spring. Il est doté de nouvelles images et de nouveaux sons, d'un style artistique très mignon et de personnages attachants, ce qui en fait un jeu incontournable pour les fans de JRPG ! Et grâce aux choix individuels du scénario, qui donnent lieu à des fins différentes et à des tactiques de combat variées, le jeu vaut la peine d'être joué plusieurs fois.

Une histoire intrigante

Des personnages adorables et colorés

Batailles tactiques au tour par tour

Menu de combat évolutif

Système unique de "convocation de poupées".

Différentes branches de l'histoire

Contenu post-jeu

WitchSpring3 Re:Fine - The Story of Eirudy vous emmène dans la forêt brumeuse, où la sorcière marionnette Eirudy vit isolée du reste du monde, accompagnée seulement de ses marionnettes enchantées.

Alors qu'elle se cache dans sa maison dans la forêt pour échapper aux guerriers qui la chassent, elle poursuit ses efforts pour échapper à sa solitude en essayant de faire parler ses marionnettes.

Lorsqu'un jour elle rencontre dans la forêt un jeune homme aventureux nommé Adrian, la vie d'Eirudy change et elle est projetée dans la marée qui détermine le destin des divinités et des humains. L'aventure commence...