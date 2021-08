Witch Spring 3 Re:Fine s'offre un trailer pour fêter sa sortie sur Nintendo Switch

Proposé pour la première fois en version console, la licence Witch Spring est enfin disponible sur Nintendo Switch avec son dernier opus dénommé Witch Spring 3 Re:Fine. Proposé au prix de 39,99€ sur l'eShop, et bénéficiant également d'une sortie en version boîte, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement proposé par son éditeur ININ Games.

WitchSpring3 Re:Fine - The Story of Eirudy vous emmène dans une forêt brumeuse, où la sorcière Eirudy vit isolée du reste du monde, c'est alors qu'un jour elle rencontre dans la forêt un jeune homme intrépide nommé Adrian. La vie d'Eirudy va alors basculer et elle est se retrouve au cœur d'une aventure qui déterminera le destin des divinités et des humains. Le voyage commence et vous conduit sur un chemin divisé où s'opposent lumière et ténèbres - quelle voie choisirez-vous ?

Avec un doublage japonais et un texte entièrement localisé en anglais, le jeu est un titre autonome dans l'univers de Witch Spring. Il est doté de nouvelles illustrations, de nouveaux sons, d'un magnifique style artistique et de personnages attachants.