Witch Rise - Un nouveau jeu d'action rétro annoncé pour fin janvier sur Nintendo Switch

Développé par le développeur indé brésilien lightUP et proposé par Ratalaika Games, Witch Rise propose aux joueurs une nouvelle expérience rétro sur Nintendo Switch et supports concurrents. Proposé au petit prix de 4,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous. Witch Rise sera disponible à partir du 26 janvier 2024 .

Futur Passé !

Les fans de certains classiques de la vieille école pourront se remémorer et se régaler de cette présentation de style rétro qui leur sera familière, mais qui comporte des défis supplémentaires et un rythme rapide pour faire monter la sauce !

Nouvelle orientation !

lightUP, "Witch Rise, un peu à part de ses inspirations, est l'esthétique mignonne et colorée et le style de gameplay, ce qui en fait un jeu non violent et le rapproche aussi de mes autres créations de jeux. Il y a également un système de niveau dans Witch Rise qui permet de rendre le personnage principal plus fort en augmentant ses HP et MP."

Rôle du personnage

Le personnage principal est une jeune fille qui apprend la magie, mais elle acquiert ces compétences si rapidement et est si douée avec les sorts qu'elle attire l'attention d'une vieille sorcière, qui était autrefois comme cette fille mais qui a été corrompue par son propre pouvoir. La vieille sorcière est jalouse de la jeune apprentie et lui jette un sort, la transformant en petit cochon. La jeune fille doit maintenant trouver quatre "bâtons" magiques pour retrouver son ancienne identité.

A jouer - A acheter !

Le jeu comporte quatre biomes différents. Les trois premiers sont "ouverts" et le joueur peut donc les explorer dans l'ordre qu'il préfère. Chaque biome présente des paysages différents et un niveau de difficulté variable. Certains ennemis et obstacles sont spécifiques à chaque biome et il y a également un boss dans chacun d'entre eux. Il y a aussi quatre magasins (un par biome) où le joueur peut acheter des objets très utiles et il y a aussi des objets uniques qui peuvent être achetés dans chaque magasin.

Soyez armé - Soyez prêt !

Les armes proposées sont variées : épées, armes de mêlée et bâtons magiques. Les boss sont les ennemis les plus grands et les plus coriaces du jeu, c'est donc une bonne idée de ne pas rester trop longtemps au même endroit et de se déplacer. Il est également important d'attendre le bon moment pour attaquer.

Caractéristiques et faits