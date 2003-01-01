Winx Club: La Magie est de Retour sur Nintendo Switch

Basé sur la nouvelle série animée, Winx Club: La Magie est de Retour est un nouveau jeu vidéo annoncé par Maximum Entertainment et Rainbow, le studio derrière Winx Club créé par Iginio Straff. Ce nouveau titre sera disponible en avril 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents, et signe le retour de la licence en format vidéoludique plus de 10 ans après le dernier opus. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Coïncidant avec la toute nouvelle série animée Winx Club : La Magie est de Retour, cette nouvelle aventure enchanteresse donne vie aux fées Winx comme jamais auparavant, combinant combats magiques, résolution d'énigmes et gameplay coopératif.

Les joueurs exploreront des lieux parmi les plus appréciés et emblématiques du monde des Winx, des couloirs du collège Alfea à la forêt enchantée, en passant par les falaises spectaculaires de la côte et les mystérieuses ruines désertiques de la Fontaine Rouge. Les joueurs peuvent passer librement d'une fée à l'autre, chacune dotée de pouvoirs magiques distinctifs, afin de vaincre leurs ennemis et de résoudre des énigmes de manière créative.