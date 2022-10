Winter Games 2023 - Les jeux d'Hiver sont déjà ouverts sur Nintendo Switch

Envie de prendre votre dose de neige virtuelle, mais vous commencer à saturer avec votre Mario & Sonic aux JO d'Hiver ? Independent Arts vous propose de découvrir dès aujourd'hui Winter Games 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Avec 10 disciplines olympique dans un nouveau jeu de sport en 3D, vous aurez de quoi vous divertir en attendant les JO d'Hiver de 2026.

Winter Games 2023 est un jeu de sport 3D moderne, passionnant et bourré d'action, destiné à toute la famille. Les joueurs pourront tester leurs capacités athlétiques dans dix disciplines olympiques de sports d'hiver, comme le saut à ski, le biathlon, le ski cross, le skeleton ou le super-G. Ils partiront à la chasse aux records, aux meilleurs temps et aux trophées. Outre les disciplines individuelles, les joueurs pourront également choisir parmi plusieurs compétitions prêtes à jouer, dans lesquelles plusieurs disciplines s'enchaîneront les unes après les autres. Winter Games 2023 proposera par ailleurs une option permettant de créer ses propres compétitions. Les as du sport pourront jouer en solo contre l'IA ou affronter jusqu'à trois amis en mode multijoueur local dans une compétition de sports d'hiver captivante.

Caractéristiques :