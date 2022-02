Wingspan : Le jeu de réserve ornithologique naturelle va accueillir une extension européenne

Le jeu de Monster Couch dans lequel vous devez gérer une réserve ornithologique naturelle en affrontant 4 autres joueurs pour posséder le parc le plus fourni et le plus beau, Wingspan va accueillir cette année une extension ayant pour thématique l'Europe. Sorti sur Nintendo Switch depuis le 29 décembre 2020 , Wingspan est toujours disponible au prix de 19,99 euros sur l'eShop. Les joueurs seront heureux d'apprendre que l'Extension Européenne de Wingspan contiendra de nouvelles espèces d'oiseaux et de nouvelles possibilités pour vous et pour vos adversaires de gagner la partie. Ce contenu supplémentaire prendra la forme d'un DLC disponible sur l'eShop et nécessitera le jeu de base pour fonctionner. Aucun prix ni date de sortie n'a pour le moment été dévoilé par Monster Couch.

Wingspan (À tire d'ailes): European Expansion (Extension Europe) vous fait voyager vers un autre continent. Explorez différents habitats en Europe et rencontrez de charmants oiseaux qui possèdent tous de nouvelles aptitudes intéressantes.





Nouveaux oiseaux, nouveaux pouvoirs



Qui dit nouvelle région, dit plus d'oiseaux à découvrir. Chacun d'eux s'accompagne d'un enregistrement de son chant. Les oiseaux européens possèdent un ensemble de nouvelles aptitudes variées. Utilisez des pouvoirs de fin de manche, prenez la nourriture de vos adversaires, occupez deux emplacements avec une seule carte, et plus encore !





Atteignez des objectifs et entreprenez de nouvelles stratégies



De nouveaux objectifs de manche vont être ajoutés pour diversifier et équilibrer le gameplay. Faites preuve de ruse et utilisez les ressources disponibles à votre avantage. Ouvrez votre champ des possibles et tentez de gagner par d'autres moyens !





Admirez la beauté des paysages européens



Wingspan (À tire d'ailes): European Expansion (Extension Europe) vous fera découvrir de magnifiques décors pittoresques qui s'inspirent des paysages du continent. Vous pourrez contempler les tulipes en pleine floraison des Pays-Bas ou encore vous imprégner de l'atmosphère particulière des bâtiments de l'Europe de l'Est.





Profitez d'une musique relaxante



Laissez-vous transporter par la bande originale créée par Pawel Gorniak, le compositeur à l'origine de la musique de Wingspan (À tire d'ailes). Des morceaux agréables et reposants inspirés de la musique classique européenne vous permettront de vous détendre et de vous concentrer lors des parties les plus exigeantes.





Accédez à toutes les fonctionnalités du jeu de base



Avec Wingspan (À tire d'ailes): European Expansion (Extension Europe), vous ne perdez aucune des fonctionnalités déjà présentes dans le jeu de base. Vous pourrez jouer en multijoueur sur toutes les plateformes, avec vos amis comme avec des inconnus, et ce malgré les différences de plateformes. De nouveaux objectifs et de nouvelles cartes bonus ont été ajoutés au mode automate et aux défis hebdomadaires pour vous permettre de tester davantage vos aptitudes.



N'attendez pas et envolez-vous vers l'Europe à la découverte de nouveaux oiseaux.