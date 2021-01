Wingspan - Créez votre réserve naturelle dans ce jeu de stratégie primé

Sorti initialement en septembre 2020 sur PC, le jeu de stratégie Wingspan développé par Monster Couch, vous charge de créer une réserve naturelle pour tenter de dénicher les espèces les plus exotiques parmi 170 volatiles existants dans le jeu. Désormais, Wingspan est également accessible sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis le 29 décembre 2020. Une promotion est d'ailleurs en cours, proposant le titre au prix de 17,99€ jusqu'au 11 janvier 2021 .

L'adaptation numérique sous licence officielle de Wingspan, le jeu de plateau lauréat du prix prestigieux Kennerspiel des Jahres 2019.

Vous êtes des passionnés d’oiseaux — chercheurs, observateurs, ornithologues ou collectionneurs — dont le but est de découvrir les plus beaux spécimens et de les attirer dans vos réserves naturelles. Chaque oiseau déclenche un enchaînement de combinaisons puissantes dans l'un de vos habitats, et chaque habitat se concentre sur un aspect clé de la croissance de vos réserves naturelles.

Dans Wingspan, jusqu'à 5 joueurs s'affrontent pour développer leurs réserves naturelles en un nombre de tours limité. Chaque oiseau que vous ajoutez à votre réserve améliore vos capacités à pondre des œufs, tirer des cartes ou ramasser de la nourriture. La plupart des 170 espèces uniques possèdent des pouvoirs proches de leur vraie nature : vos aigles chassent, vos pélicans pêchent et vos oies se regroupent en volées.

Fonctionnalités