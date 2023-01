Wings of Bluestar - Luttez contre une dangereuse IA dans ce shoot'em up à tendance bullet hell sur Nintendo Switch

Amateurs de shoot'em up, eastasiasoft est actuellement entrain de préparer la sortie de Wings of Bluestar sur l'eShop de la Nintendo Switch. Dès le 18 janvier 2023 vous pourrez ainsi prendre le contrôle de Aya ou de Zarak pour combattre BRAIN, une Intelligence Artificielle ayant participé au développement de votre planète, avant d'ouvrir les hostilités après votre refus d'asservissement. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le jeu, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de lancement. Wings of Bluestar sera proposé au prix de 14,99€.

Lancez-vous dans une expérience de jeu de tir et d'action sans précédent ! Alors que l'humanité est confrontée aux restes d'une mystérieuse intelligence artificielle, c'est à la stagiaire Aya et au vétéran Zarak d'enquêter sur la menace qui pèse sur l'espace libre. En chemin, ces défenseurs de la paix devront affronter leur passé et en apprendre davantage sur eux-mêmes avant de pouvoir découvrir la vérité sur leurs ennemis.

Combinant des éléments de shoot'em up d'arcade à défilement latéral traditionnels avec une présentation HD, Wings of Bluestar est à la fois familier et modernisé, accessible et stimulant. En plus des multiples vaisseaux, des améliorations d'armes et d'un jeu intense de type "bullet hell", une expérience narrative profonde vous attend avec des choix de dialogues et des fins multiples pour les deux personnages jouables. Pour prolonger l'expérience encore plus loin, Wings of Bluestar propose un mode boss rush, un entraînement et une boutique pour débloquer des récompenses en jeu.