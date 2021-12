Windjammers 2 - Le mois de janvier sera chaud et survolté sur Nintendo Switch

Licence typée arcade dont le principe consiste à envoyer un disque dans la zone de l'adversaire, Windjammers avait bien accroché les joueurs lors de sa sortie en 2018 sur Nintendo Switch. Annonce surprise du développeur Dotemu, le 20 janvier 2022 sera l'occasion pour les joueurs de découvrir un tout nouvel épisode sobrement intitulé Windjammers 2. Le trailer ainsi que les premières informations sur le jeu et sa distribution sont à découvrir ci-dessous.

Windjammers 2, c’est d’abord une approche de gameplay radicale pour des joutes au rythme particulièrement enlevé. Les mécaniques de base sont accessibles mais demandent de la pratique pour être parfaitement maîtrisées : voilà le terreau fertile de fiévreuses nuits de rivalité entre potes ou de compétition féroce contre d’illustres inconnus, venus du monde entier pour vous mettre la tête dans le sable en tournoi. La fluidité exceptionnelle des animations 2D dessinées à la main et l’énergie débordante du gameplay de Windjammers 2 offrent un spectacle de tous les instants, aussi passionnant à regarder qu’à jouer.

Dotemu a également le plaisir d’annoncer que le jeu sera disponible en format physique via LRG aux États-Unis et Pix’n’Love en Europe. (Plus d’informations à venir !)