Wildfrost - Le deck-building / roguelike de Deadpan Games et Gaziter sortira en avril sur Nintendo Switch

Annoncé en 2022 avant de disparaître des écrans radar, Wildfrost est un nouveau jeu de deck-building avec des composantes roguelke développé par Deadpan Games et Gaziter. L'éditeur Chucklefish a décidé de redonner des informations sur le développement du jeu, avec une nouvelle date de sortie désormais calée au 12 avril 2023 . Nous vous laissons découvrir pour l'occasion le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Affrontez la fureur des éléments dans Wildfrost, un jeu de deckbuilding tactique de type rogue-like !

Le soleil a fini par geler, succombant à un froid implacable. La ville de Longueneige et les survivants qui y vivent sont le dernier bastion luttant contre l'hiver éternel. Constituez-vous un deck de cartes composé de compagnons et d'objets élémentaires, et battez-vous pour atteindre le Temple du Soleil et bannir le givre une bonne fois pour toutes !