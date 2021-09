Wildcat Gun Machine - Explorez les donjons avec classe sur Nintendo Switch

Nouveau projet signé Daedalic Entertainment et Chunkybox Games, Wildcat Gun Machine vous propose de partir à l'exploration de donjons tout en étant équipé d'un arsenal d'armes variées. Attendu pour la fin de l'année 2021 sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir la bande-annonce du titre ci-dessous.

Armé d'une grande variété de pistolets, d’une miaoutagne de balles et d'une mauvaise chattitude, vous entrerez dans les donjons des balles de l'enfer et affronterez une formidable hordes d'adversaires à fourrure, comme des bêtes de chair dégoûtantes et d'autres monstres féroces à la gâchatte facile.

Fanchastique, une conception délibérée

Pour que les rencontres avec les ennemis soient difficiles et équilibrées, tous les donjons sont spécifiquement conçus - et non aléatoires - pour offrir des énigmes de combat difficiles qui nécessiteront des solutions créatives à des problèmes mortels. Bien entendu, la plupart de ces solutions se présentent sous la forme de l'un des 40 types d'armes à feu disponibles, toutes plus explosives les unes que les autres.

N'oubliez pas que la seule chose que les chats préfèrent à la poursuite d'un laser, c'est de le mettre entre les yeux de leurs ennemis.