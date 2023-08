Wild Country - Un nouveau jeu de stratégie compétitif et cosy annoncé sur Nintendo Switch

Le studio nouvellement formé Lost Native a dévoilé aujourd'hui la première bande-annonce de Wild Country, un jeu de stratégie compétitif, cosy et malicieux à l’occasion du Future Games Show. Attendu sur Nintendo Switch et PC prochainement, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

La bande-annonce dévoile la nature à la fois compétitive et cosy de Wild Country, un jeu qui se déroule dans le comté de Big Sky, où vous participerez à un tournoi pour déterminer le prochain maire de Sun City.



Wild Country est un jeu de construction de ville dans lequel les joueurs s'affrontent en jouant aux cartes. Il propose un gameplay rapide et stratégique tout en construisant une ville pleine d'animaux hauts en couleurs. Les joueurs peuvent collectionner des cartes, construire des villes et défier leurs amis dans ce jeu facile à comprendre, mais difficile à maîtriser.



Hors des compétitions, les joueurs peuvent explorer le canyon de Big Sky, rencontrer les habitants et accomplir des quêtes. C’est là que les joueurs pourront déverrouiller des objets cosmétiques pour personnaliser leur candidat à la mairie, qu’ils choisiront parmi une grande variété d'animaux humanoïdes. Après avoir terminé la campagne solo, les joueurs pourront s'affronter en ligne en parties classées ou non.