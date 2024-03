Wild Bastards - Les bandits intergalactiques s'invitent sur Nintendo Switch

Déjà annoncé sur PC, Wild Bastards aura finalement le droit à une sortie sur consoles, Nintendo Switch incluse. Attendu dans le courant de l'année 2024 et fruit du partenariat entre l'éditeur Maximum Entertainment et le développeur Blue Manchu, des versions physiques seront également proposées dans les étals français.

Dans Wild Bastards, les contrevenants sont chassés et presque éradiqués par Jebediah Chaste, un magnat puritain et impitoyable. Après avoir tué tous les Bâtards sauf deux, les dernières cibles de Jebediah sont miraculeusement sauvées par un mystérieux vaisseau intelligent, le Drifter. Les Bâtards fuient une confrontation inextricable et explorent une galaxie anarchique en perpétuelle évolution, regorgeant d'armes précieuses et de butins, ainsi que de destins macabres, dans une grande opération visant à ressusciter leurs compatriotes tout en vivant pour vivre un jour de plus.

Tandis que vous vous efforcez de découvrir les intentions du Drifter à leur égard, constituez un gang de 13 criminels jouables et au talent unique, en gérant les relations entre eux et en guidant leur évolution. Jonglez avec les blessures et les querelles tout en vous frayant un chemin à travers la galaxie, en explorant et en pillant des planètes et, bien sûr, en tirant sur tout ce qui se met en travers de votre route. La campagne de Wild Bastards débloque également un mode Défi qui ajoute des modificateurs et un défi croissant pour garder les hors-la-loi sur le qui-vive.

Caractéristiques principales :