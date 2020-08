Wiiboy : un fan crée une étonnante Nintendo Wii de poche

On dit souvent que les fans ont du talent et nous en avons une nouvelle preuve aujourd'hui en découvrant sur la page Youtube GingerOfMods, une création tout à fait étonnante : le Wiiboy Color, en fait une version portable de la Nintendo Wii ! Ce créateur en herbe avait déjà par le passé miniaturisé la console blanche de Nintendo mais là ils 'est surpassé. Il suffit de regarder la vidéo pour s'en convaincre. Contenant la véritable carte mère de la Wii, décomposée et recomposée ainsi que différents hacks et homebrews, le Wiiboy est un vrai rêve de joueur qui permet de jouer à ses jeux Wii et GameCube partout (avec quelques modifications et en les mettant sur clé USB ou directement dans la console...) sachant qu'un système permet aussi de relier l'appareil à sa télé (en passant par une Wii !)

Retrouvez la vidéo de cet exploit ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez