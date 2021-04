La Nintendo Wii en or 24 carats réalisée pour la Reine Elizabeth II en vente sur ebay

Avis aux collectionneurs, vous souvenez-vous de la Nintendo Wii en Or 24 carats que la Reine Elizabeth II avait reçu de la part de THQ en 2009 ? Le propriétaire actuel de cette console unique, un certain Néerlandais du nom de Donny, a décidé de mettre cette dernière en vente sur ebay au prix faramineux de 300.000$. La raison de cette vente, expliquée lors d'une interview donnée sur le site Consolevariation, est simple : l'envie de passer à autre chose.

J'ai été au même endroit toute ma vie, il est temps d'avoir mon propre endroit (...) Parfois, il m'a été difficile d'avoir du temps libre ou de me détendre. Ces derniers temps, tout tourne autour du CV et de mon travail quotidien. Quand je rentre à la maison, je n'ai pas beaucoup de temps pour moi, alors j'aimerais franchir le pas et passer à autre chose.