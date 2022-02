WHO PRESSED MUTE ON UNCLE MARCUS - Un nouveau jeu d'enquête FMV annoncé sur Nintendo Switch

Alors que les jeux FMV continuent de se refaire une jeunesse sur Nintendo Switch, Wales Interactive et Good Gate Media viennent de dévoiler la sortie d'un nouveau titre sur Nintendo Switch et consoles concurrentes : WHO PRESSED MUTE ON UNCLE MARCUS. Derrière ce titre original se cache en réalité un jeu d'enquête où votre objectif sera de déterminer qui a empoisonné oncle Marcus, l'envoyant de ce fait vers une mort probable. Un huis clos numérique qui semble avoir du potentiel à en juger par sa bande-annonce à retrouver ci-dessous. Le titre sortira le 18 mars 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch.

WHO PRESSED MUTE ON UNCLE MARCUS ? est un jeu FMV de meurtre et mystère excentrique avec un rebondissement : quelqu'un a empoisonné l'oncle Marcus. Découvrez la vérité lors du quiz familial annuel et essayez de le sauver avant qu'il ne soit trop tard.

Chaque année, la mère d'Abby organise un quiz familial pour son anniversaire. C'est une tradition de longue date, qui rassemble toute la famille riche et excentrique - et qu'Abby redoute. Mais cette année, le quiz est accompagné d'une différence choquante... alors que le jeu est sur le point de commencer, son oncle bien-aimé Marcus lui annonce qu'il est mourant et que quelqu'un de la famille l'a empoisonné. Abby est la seule personne en qui il peut avoir confiance... Vous devez découvrir l'identité du meurtrier avant qu'il ne soit trop tard.

Tourné à huis clos et filmé simultanément à Londres et à Los Angeles, ce film est produit par les studios à l'origine de The Complex, Five Dates, Night Book et Bloodshore.