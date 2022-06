White Day - Un classique du jeu d'horreur revient en version physique sur Nintendo Switch

Décidément, les jeux d'horreur ne cessent de sortir sur Nintendo Switch. Développé par Sonnori, nous savions déjà que White Day devait sortir sur l'eShop de la console. Mais bonne nouvelle, cette nouvelle version du jeu d'horreur bénéficiera de tous les DLC parus dans sa version d'origine directement dans le titre, et un partenariat a été trouvé avec l'éditeur PQube et Just For Games pour proposer le titre en version physique le 30 septembre prochain.

Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

À propos de White Day :

La veille de la fête du White Day, où l'on offre des cadeaux, Lee Hee-min, nouvel élève du lycée Yeondu, se faufile dans l'établissement pour cacher une boîte de bonbons destinée à la fille de ses rêves. Mais lorsque les volets se referment, il se retrouve piégé dans le bâtiment pendant la nuit, chassé par des concierges tueurs et hanté par les âmes troublées des morts.

Hee-min parviendra-t-il à rester caché tout en cherchant des indices pour découvrir les sombres secrets du passé du bâtiment ? Ou les horreurs qui hantent les couloirs sinistres de l'école la nuit lui coûteront-elles la vie avant qu'il ne puisse s'échapper ? Sans armes et avec des provisions limitées, il y a peu de place pour l'erreur dans ce classique de l'horreur coréenne, tendu et furtif, qui regorge de secrets, d'histoires à rebondissements et de fins multiples.

Caractéristiques principales :

Un classique de l'horreur pour une nouvelle génération - Une réinterprétation contemporaine du célèbre survival horror coréen à la première personne de 2001, considéré par beaucoup comme l'un des jeux les plus effrayants jamais réalisés. De tous nouveaux effets visuels et sonores, un personnage supplémentaire jouable en la personne de Yoo Ji-min, des fantômes réimaginés et des fins spéciales.



Un jeu de chat et de souris plein de suspense - Explorez un réseau dense de pièces et de couloirs à la lumière des bougies, tout en évitant les concierges meurtriers qui les patrouillent. Restez hors de vue, éteignez les lumières et essayez de ne pas faire de bruit !