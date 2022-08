White Day: A Labyrinth Named School - Un classique du Survival Horror Coréen débarque sur Nintendo Switch

Que diriez vous de terminer les vacances d'été avec un petit jeu d'horreur ? PQube nous propose de découvrir le 8 septembre 2022 un classique du survival-horror coréen : White Day: A Labyrinth Named School. Attendu en version dématérialisé et également en version physique, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

White Day : A Labyrinth Named School est un véritable classique dans le genre de l'horreur, largement considéré comme l'un des plus grands jeux d'horreur purs jamais créés - un survival horror à la première personne à l'atmosphère sinistre, des séquences de poursuite intenses, un système de peur dynamique, des solutions de puzzle évolutives, une histoire à embranchements et des fins multiples.



Avec des ressources limitées à votre disposition, pourrez-vous éviter les concierges meurtriers dans le réseau dense de couloirs et de pièces ? Ou les horreurs qui rôdent la nuit dans l'école vous tueront-elles avant que vous ne puissiez vous échapper ?