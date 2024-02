Whirlight - No Time To Trip - Une nouvelle aventure narrative se dévoile sur Nintendo Switch

Après nous avoir proposé Willy Morgan and the Curse of Bone Town en 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Imaginary Labs vous proposent de découvrir leur prochain jeu d'aventure / point'n click dénommé Whirlight - No Time To Trip. Attendu dans le courant de l'année 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

Whirlight - No Time To Trip commence dans les années soixante avec un inventeur excentrique mais génial nommé Hector. Après qu'un rêve l'incite à assembler un dispositif à partir de composants dispersés dans sa ville natale inspirée de Venise, Verice Bay, Hector est propulsé dans le futur des années quatre-vingt-dix. Là, il rencontre une artiste déterminée nommée Margaret. Ensemble, ils entreprennent une quête à travers l'espace et le temps pour éviter une catastrophe mondiale.