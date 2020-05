What the Golf ? fera son (18) trou sur Nintendo Switch en mai

Si vous n'appréciez pas le golf, What the Golf ? risque de vous plaire. Il s'agit d'un titre développé par Triband et ne prenant absolument pas au sérieux ce sport culte, Parodiant le golf sous toutes les formes possibles et imaginables, il vous faudra compléter seul ou à deux une série de parcours jusqu'à atteindre le drapeau en un minimum de coups. Disponible à partir du 21 mai sur l'eShop au prix de 19.99€, cette version dédiée à la Nintendo Switch embarquera quelques fonctionnalités supplémentaires comme une compatibilité avec l'écran tactile, ou encore les contrôles gyroscopiques.

Pour avoir un meilleur aperçu de ce qui vous attend, nous vous laissons ci-dessous le trailer de What the Golf ? ci-dessous.