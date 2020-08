West of Dead - Faites le ménage dans le purgatoire dès maintenant sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de twin-stick shooter, Raw Fury est fier d'annoncer la sortie de son dernier titre West of Dead sur Nintendo Switch. Disponible sur l'eShop au prix de 15,99€, nous vous laissons découvrir ci-dessous un bref descriptif accompagné de son trailer de lancement.

Purgatory, Wyoming, 1888.

Un lieu de ténèbres, de péchés et de damnation, où résonnent les coups de feu, les hurlements des wendigos et les incantations des sorcières. Un monde de chaos perpétuellement changeant, modifié par les souvenirs, la culture et les croyances des âmes qui le traversent. Quand un mort se réveille avec pour seul souvenir celui d'une silhouette noire, alors se déclenche une succession d'événements qui auront des conséquences mythiques.

Enfilez les bottes d'un mort, William Mason (voix de Ron Perlman), et explorez le monde sombre et viscéral de Purgatory dans ce jeu de tir à deux sticks extrêmement rapide faisant appel à toute votre habileté et votre précision. Bondissez d'abri en abri tout en faisant feu sur vos ennemis dans ce jeu aux zones générées aléatoirement. Le Far West n'a jamais été aussi sombre.