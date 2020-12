Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest s'offre une sortie sur Nintendo Switch

Après une sortie sur PC en octobre 2020, le jeu mélangeant RPG et visual novel Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest vient d'annoncer son arrivée sur Nintendo Switch pour début 2021. Attendu sur l'eShop au prix de 14,99€, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de lancement sur Nintendo Switch en attendant son arrivée le 7 janvier 2021 .

Explorez les mythes et les monstres de la dernière étendue sauvage primitive d'Europe. Vous incarnez Maia, qui se rend à l'ancienne forêt de Białowieża pour retracer l'histoire de sa famille. Visitez des lieux réels pleins de mystère et de puissance. Observez comment la nature entre en conflit avec la technologie et l'avidité. Pour la toute première fois, vous pourrez jouer à Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest sur votre Nintendo Switch. Heart of the Forest adapte les mécanismes de l'univers légendaire du Monde des ténèbres et recrée l'expérience d'un jeu de rôle classique. Le jeu est adapté aux habitués du Monde des ténèbres ainsi qu'aux petits nouveaux qui veulent découvrir cet univers riche et plébiscité. Découvrez de superbes collages uniques qui combinent des personnages illustrés à la main avec des photos de véritables lieux qui vous inspireront. Faites des choix difficiles qui ont souvent des conséquences dramatiques. Ils vous apprennent à préférer la peur plutôt que la colère, mais la peur ne résout rien. La Rage est efficace.