Weaving Tides, la chevauchée de dragon en tissu prend date

Weaving Tides fut dévoilé le 14 avril dernier lors du dernier épisode en date des Indie World, les nouveaux "minis" Nintendo Direct, un mois plus tard, celui-ci s'apprête à sortir sur Nintendo Switch. Prévu pour le 27 mai prochain , Weaving Tides est un jeu mélangeant casse-tête et exploration à dos de dragons, ces créatures volent ici de la même manière que le tapis volant d'Aladin. Cette comparaison ne fut pas choisie au hasard car toute la thématique du jeu tourne autour du textile, vous devrez explorer un monde entièrement fait de textile à la Kirby Epic Yarn en vous déplaçant grâce à votre dragon fait de tissus lui aussi.

Ce titre atypique est d'ores et déjà précommandable sur l'eShop au prix de 24,99 euros. Aura-t-il su vous taper dans l'œil ?

Featuring unique weaving gameplay and a beautiful textile aesthetic, soar on the back of carpet dragons and meet quirky creatures when #WeavingTides from @FollowFeathers and @Crytivo comes to #NintendoSwitch in May! #IndieWorld pic.twitter.com/CRMAZWhT6Q