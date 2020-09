WeakWood Throne - Un open-world à petit prix débarque sur Nintendo Switch

Si vous êtes à la recherche d'un jeu d'aventure en open-world à petit prix sur l'eShop de la Nintendo Switch, Drageus Games et Waterxmelon sont fiers d'annoncer l'arrivée le 11 septembre 2020 du jeu WeakWood Throne. Afin d'en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons ci-dessous le communiqué officiel ainsi que le trailer de lancement.

Le royaume de WeakWood va mal… des bêtes furieuses errent dans les champs, la population se réveille de plus en plus misérable à chaque nouvelle aube… tout a commencé depuis que le nouveau roi règne. Découvrez ce qui ne va pas dans la salle du trône !

Voyagez où vous voulez, en skateboard ou en bateau, parlez aux gens, accomplissez des quêtes et tuez des monstres pour gagner de l'XP, améliorez vos points de compétence en force, dextérité ou magie, gagnez de l'or dans des coffres secrets, achetez et récupérez des armes et des armures puissantes ainsi que des potions ou accessoires.

Vous devrez améliorer vos statistiques et trouver votre style de combat préféré pour vous préparer au dernier voyage vers l’est… et le château du roi ! Plus vous avancez sur ce chemin, plus les ennemis que vous rencontrez sont redoutables, mais ils ne sont qu'un échauffement pour ce qui vous attend dans le combat ultime !

Caractéristiques :