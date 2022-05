Wayward Strand - Embarquez pour une aventure narrative émouvante cet été sur Nintendo Switch

Et si cet étiez vous partiez dans un hôpital volant ? Voici ce que vous propose Wayward Strand à paraître cet été sur Nintendo Switch. Aventure narrative dotée d'un habillage graphique chaleureux, nous vous laissons découvrir les premières informations sur son histoire ainsi que son trailer de présentation ci-dessous.

Cette pièce curieuse, inspirée du théâtre interactif, est centrée sur Casey, une jeune journaliste intrépide de 14 ans, qui entreprend son premier voyage dans le vaisseau volant devenu hôpital au-dessus d'une petite ville australienne pendant l'été 1978. Là, elle dispose d'un temps limité pour aider le personnel, apprendre à connaître les patients et enquêter sur les mystères du vaisseau lui-même, tandis que de multiples intrigues se déroulent en temps réel.

Une fois à bord du navire, préparez-vous à rencontrer un grand nombre de personnages qui vivent leur vie en fonction de leurs propres désirs, de leur emploi du temps et de leur volonté, en discutant parfois avec Casey, parfois entre eux. Les joueurs peuvent choisir les personnes avec lesquelles Casey interagira ou non, la faisant parler directement ou écouter les travailleurs ou les patients à bord qui ne se doutent de rien. Avec plus de 20 000 lignes de dialogues enregistrés en voix-off, ce qui est plus important que certains des plus grands jeux AAA du marché, il y a une pléthore de conversations intéressantes à avoir (ou à entendre).



Les joueurs peuvent suivre leur curiosité à tout moment. Si une seule partie permet de découvrir une version complète de l'histoire, les développeurs précisent qu'il faut au moins une douzaine de parties pour avoir une vue d'ensemble. Wayward Strand aborde de nombreux sujets complexes, selon les créateurs, notamment l'empathie, les relations intergénérationnelles, les soins et la négligence, ainsi que l'exploration de la vie quotidienne des personnes âgées et des travailleurs sociaux.