Warriors Orochi 4 Ultimate dévoile un nouveau trailer

En attendant sa sortie le 14 février prochain sur les Nintendo Switch occidentales, Koei Tecmo met une nouvelle fois en avant les divinités dans son jeu Warriors Orochi 4 Ultimate. Au menu de cette nouvelle vidéo, focus sur les personnages de Gaia, Hades et Yang Jian, qui feront partie des 170 personnages du casting.

Avec plus de 100 scénarios différents, les types de gameplay allant de la magie à la force brute, et ses nombreux modes de jeu, comme l'Infinity Mode et le Challenge Mode, Warriors Orochi 4 Ultimate se présente comme la version la plus complète de la licence à ce jour.