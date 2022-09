Warpaws - Jouez comme chiens et chats dans ce nouveau RTS sur Nintendo Switch

Développé par Slipgate Ironworks et 2B Games, Warpaws se présente comme un Tactical RTS se déroulant dans un monde alternatif reprenant les armements de la Seconde Guerre Mondiale, et vous faisait incarner des chiens et des chats en lieu et place de soldats. Attendu durant le premier trimestre de l'année 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

Il est temps de répondre à l'éternelle question : qu'est-ce qui est le mieux, les chats ou les chiens ? Warpaws nous invite à le découvrir dans une guerre totale à travers l'objectif d'un art classique, inspiré des dessins animés et du slapstick. Commandez des corps canins ou des forces félines et utilisez une planification et des capacités stratégiques supérieures pour capturer les points de contrôle clés des unités ennemies afin de dominer la carte. Déclenchez un carnage stratégique avec 16 unités différentes dans cinq biomes déchirés par la guerre. Déployez des espions pour des affrontements furtifs, envoyez des soldats armés de bazookas pour dominer les escarmouches sur les dunes de sable, ou assemblez un mélange d'artilleurs, d'ingénieurs et de pyromanes prêts à tout. Chaque unité se suffit à elle-même ; au lieu de les remplacer par des améliorations directes, tous les personnages ont leurs propres spécialités. Combattez dans une campagne solo ou affrontez d'autres joueurs dans une variété de modes multijoueurs. Faites appel à un allié de confiance et éliminez les forces de l'IA en mode coopératif, affrontez-les en mode versus en ligne ou devenez le champion de King of the Hill. Maîtrisez chaque carte - Désert, Polaire, Lave, Ville, Îles - et tirez parti du terrain. Détruisez des lacs gelés pour noyer des pelotons, entraînez vos adversaires dans des tempêtes de neige, ou même les pousser à nager avec des requins.